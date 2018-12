Lagarde: "Rivedere il commercio globale"

La direttrice del Fondo Monetario Internazionale (Fmi), Christine Lagarde, teme l'avvento di una "era della collera" in cui le disuguaglianze potrebbero presto superare quelle dell'"età dell'oro" del capitalismo nel diciannovesimo secolo. Per questo Lagarde, ha lanciato un forte appello a una rinnovata cooperazione internazionale.



In un discorso alla prestigiosa Biblioteca del Congresso a Washington, il Direttore Esecutivo del Fondo Monetario Internazionale ha chiesto un "nuovo multilateralismo" che assicurerebbe che "i benefici economici della globalizzazione siano condivisi da tutti e non solo da pochi" . A suo avviso, il commercio globale deve essere "rivisto": "Dobbiamo continuare ad allentare le tensioni commerciali e migliorare il sistema commerciale", eliminare sussidi distorsivi e proteggere i diritti di proprietà intellettuale.



Lagarde sostiene anche un nuovo sistema di tassazione internazionale. "Le aziende ora hanno una presenza globale, ma i governi non hanno trovato la giusta risposta fiscale", ha detto, denunciando le strategie di ottimizzazione fiscale che lasciano "troppe entrate fiscali sul tavolo" . Senza questa "cooperazione internazionale reimmaginata", il capo del Fondo monetario internazionale teme che in 20 anni, entro il 2040, "le disuguaglianze non superino quello che erano durante l'età d'oro del capitalismo".