Rifiuti extraregione, la Lombardia dice no

Approvata martedì al Pirellone una mozione riguardante il trattamento negli impianti lombardi di rifiuti provenienti da altre Regioni. Nel merito è intervenuto il consigliere regionale del Carroccio Francesca Ceruti, che ha dichiarato: “Da anni Regione Lombardia è in prima fila per una buona gestione dei rifiuti in base al recupero energetico e all'economia circolare. Il Decreto Sblocca Italia ha invece penalizzato il nostro sistema, virtuoso, vanificando la pianificazione regionale”.



“Analogo discorso”, continua Ceruti, “lo si può fare per ciò che concerne i termovalorizzatori. La nostra Regione ha preferito percorrere la strada della dismissione a favore di impianti di più efficace performance e ciò avrebbe dovuto essere stato d'esempio per altre Regioni. Ma così non è stato. Per questo motivo è necessario un cambio di rotta: occorre far capire che Regione Lombardia non è l'hub dello smaltimento dei rifiuti su scala nazionale. Operazione che ha alti costi che ricadono sui cittadini lombardi. Semmai, è opportuno essere d'esempio virtuoso e inflessibile per quelle Regioni che ancora oggi preferiscono più comodamente esportare anziché smaltire”.





“Per questo motivo”, conclude il consigliere del Carroccio, “nel mio intervento in Aula ho chiesto che Regione Lombardia si attivi presso il Governo centrale affinché si superi la normativa carente e penalizzante dello Sblocca Italia, pensata solo per risolvere un'emergenza diventata prassi, e si torni a responsabilizzare quelle Regioni che sinora hanno preferito optare per la soluzione più comoda a danno della Lombardia”.