ALEA IACTA EST

“A pagare saranno le famiglie”. Così rispondono le opposizioni alla manovra del Governo. Questo è stato riportato nei telegiornali di oggi. Che vigliacchi! Che ipocriti! Faccio una domanda, da italiano quale sono: Chi avrebbe pagato, invece, negli anni passati, per le precedenti politiche? Rispondo, sempre da italiano: Le famiglie! Ecco che le opposizioni, faziose e arroganti, zerbini della peggior finanza internazionale, da decenni ormai, mostrano la loro più disgustosa ipocrisia. Non è accettabile questo attacco continuo contro il Governo, preso tra due fuochi. Ci sparano addosso dall'Europa e dall'interno del nostro stesso Paese. Le opposizioni ci hanno ridotti alla fame con i loro scellerati governi favorevoli agli interessi della finanza. Ed ora, in piena sinergia con finanzieri, faccendieri europei, zecche e altre forze politiche, stanno cercando di ostacolare il tentativo di affrancamento dell'Italia, voluto dal Popolo (con la P maiuscola), e necessario per la rinascita. E' ora di finirla. Auspico che questo Governo resti saldo nelle proprie linee, o saremo morti per mano europea. Non c'è da scherzare. I francesi ci hanno mostrato come sia possibile reagire ai soprusi dei burocrati di Bruxelles, scendendo nelle strade. Dovremo farlo anche noi. E presto! Restare qui a subire, passivamente, scribacchiando qualche lamentela sui social è da imbecilli. Penso che gli italiani debbano finalmente attivarsi. E a questo Governo, che NOI ITALIANI abbiamo voluto, chiedo di perseverare nella linea presa, l'unica che può ancora ridarci dignità e un futuro.