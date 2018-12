Immigrati, Salvini: "Da gennaio 5.919 dublinanti son tornati in Italia"

Dal primo gennaio sono tornati in Italia 5.919 dublinanti, i migranti cioè arrivati e registrati in Italia per poi trasferirsi in altri Paesi europei. Il dato è stato reso noto dal ministro dell'Interno Matteo Salvini nel corso dell'audizione al Comitato Schengen. "È aumentato in maniera esponenziale", ha spiegato il ministro, "il numero dei procedimenti relativi all'individuazione ai sensi del Regolamento di Dublino dello Stato effettivamente competente all'esame delle domande di asilo, e ciò in considerazione del fenomeno dello spostamento dei richiedenti asilo all'interno del territorio europeo".





"Le procedure", ha ricordato Salvini, "sono aumentate in misura esponenziale in base al principio di responsabilità all'esame delle domande sancito in capo al Paese di primo ingresso. Dall'inizio dell'anno al 30 novembre sono state accertate oltre 31mila competenze italiane e complessivamente sono state trasferite in Italia 5.919 persone. Le richieste effettuate dall'Italia agli altri Stati sono state quantitativamente inferiori, anche se in crescita: nel 2018 sono state accertate 3.424 competenze estere ed effettuati 135 ricollocamenti in altri Paesi dell'Unione europea".



Quanto alla procedura di relocation, "è invece sostanzialmente conclusa con 12.723 trasferimenti in altri Stati europei".