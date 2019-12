ArcelorMittal, la Uilm di Taranto: "L'azienda va accompagnata alla porta"

"A fronte degli esuberi confermati da ArcelorMittal, il Governo si è mostrato inadeguato e ArcelorMittal va accompagnata alla porta". Lo dichiara Antonio Talò, segretario Uilm Taranto, dopo l'incontro al Mise. "Incomprensibile davvero", dice Talò, "il ruolo del Governo e del ministro Patuanelli. Il ministro non può dirci: ho appreso del piano insieme a voi, sono deluso. Ma scusate negli incontri Governo-Mittal, che pure ci sono stati, che cosa si sono detti? Il Governo come ha cercato di contrastare l'azienda su questo fronte?".



"Perché ieri", continua il sindacalista, "abbiamo assistito ad una cosa assurda: il Governo che dice che non accetterà mai gli esuberi e poi se li fa dichiarare in casa, al Mise, da ArcelorMittal. E' stato il sindacato che ha dichiarato che la trattativa, con 4.700 esuberi sul tavolo, a quel punto non poteva più continuare, ma probabilmente avrebbe dovuto dichiararlo prima il ministro".



"Se si dichiara che il Governo presenterà un piano alternativo, vuol dire che prima lo Stato riprende la piena gestione dell'ex Ilva. Perché è lo Stato che parla, non è un altro concorrente rispetto a Mittal, non è il secondo classificato della graduatoria per cui scarto la prima offerta e passo alla seconda", conclude Talò.