Saltamartini: "Ilva, disastro annunciato"

"Quanto sta accadendo a Taranto e in Liguria è molto grave e ad aggravare la situazione è l'incapacità del Governo di gestire una crisi industriale così complessa. Se fossero state mantenute tutte le condizioni del precedente contratto, mantenendo quindi lo scudo penale per i vertici dell'azienda indiana, oggi non ci ritroveremmo sul tavolo circa 5000 esuberi". Lo afferma la Presidente della Commissione Attività produttive della Camera dei Deputati, Barbara Saltamartini.



Che parla di un "disastro sociale provocato, senza ombra di dubbio, dalla bieca ideologia grillina. Non si può fare propaganda a discapito di migliaia di famiglie per le quali si prospetta un Natale molto amaro. Inviterei la senatrice Barbara Lezzi, che tanto si è battuta per togliere lo scudo, a recarsi da quelle famiglie per spiegare le ragioni di una decisione sciagurata che mette in ginocchio tutta l'industria siderurgica italiana".