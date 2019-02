Attacco jihadista in Burkina Faso: 14 morti

Almeno 14 civili sono morti ieri in seguito ad un attacco attribuito a jihadisti nel nord del Burkina Faso: lo ha reso noto l'esercito del Paese, secondo quanto riportano i media internazionali. In risposta l'esercito ha lanciato raid aerei e terrestri in tre province settentrionali durante i quali sono stati uccisi 146 terroristi.