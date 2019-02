"Tene 'a panza". E la borseggiatrice rom la fa franca. La protesta di Grimoldi

"L'inchiesta pubblicata oggi dal Corriere della Sera sul gruppo di decine borseggiatrici Rom seriali che a Milano nel 2018 sono state più volte individuate e arrestate dalle forze dell'ordine ma non scontano nessuna pena, perché incinte, fotografa una realtà sotto gli occhi di tutti. Analoghe inchieste hanno raccontato di come altre borseggiatrici Rom sempre a Milano abbiano collezionato cumuli di pena, per furti e rapine, da mettere insieme veri ergastoli e siano latitanti pur stando nei campi Rom delle periferie cittadine". Così il parlamentare leghista e Segretario della Lega Lombarda Paolo Grimoldi.



Che aggiunge: "Ancora una volta queste inchieste scoperchiano un prevedibile vaso di Pandora di illegalità e criminalità sotto gli occhi di tutti nella Milano della giunta Sala, dove ai Rom è sempre tutto concesso, anche se tutti sanno che la maggior parte di questi campi sono aree di illegalità e criminalità a cielo aperto (a ottobre durante una perquisizione in un campo è stata persino scoperta una fonderia per fondere i preziosi e trasformarli in lingotti d'oro), terre senza legge dove non valgono le norme che gli altri cittadini osservano e rispettano".



"Chi si oppone agli sgomberi di questi campi è complice di questi reati e di questa impunità per centinaia di criminali. Ripuliamo queste aree di degrado e delinquenza, tollerate inspiegabilmente dalla pessima amministrazione di Giuseppe Sala e Majorino che si ostinano a opporsi agli sgomberi", conclude Grimoldi.