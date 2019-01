Moavero a Washington, a cena con Pompeo

La stabilizzazione della Libia e dell'area del Mediterraneo, la delicata questione delle sanzioni Usa all'Iran, le sfide future della Nato. Ma anche la questione dei dazi e delle politiche commerciali tra le due sponde dell'Oceano Atlantico.



Fitta l'agenda del ministro degli esteri, Enzo Moavero Milanesi, in missione lampo a Washington per fare il punto sui rapporti Italia-Usa. E per dare seguito agli impegni presi nel luglio scorso durante l'incontro alla Casa Bianca tra il presidente americano Donald Trump e il premier Giuseppe Conte.



Una visita di meno di 48 ore quella del titolare della Farnesina e culminata nella cena col segretario di stato statunitense Mike Pompeo, in partenza per un lungo tour in Medio Oriente il cui obiettivo è quello di rassicurare gli alleati della regione dopo la decisione di Trump di ritirare le truppe Usa da Siria e Afghanistan e dopo le dimissioni del capo del Pentagono James Mattis.