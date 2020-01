Offese a Buonanno, Salvini: "Sardine malate"

"Continuano le vergognose offese delle 'sardine' al povero Gianluca Buonanno. Questa gente è malata". Lo scrive su twitter il leader della Lega, Matteo Salvini. Quanto alle dirette (ittiche) interesate, dopo le piazze nel "cuore delle città" le Sardine risalgono i crinali con il debutto, domenica, sull'Appennino emiliano tra escursioni, pranzi al sacco e visite in piccoli borghi di montagna. Il tutto organizzato dalle comunità e dalle realtà associative del luogo.



"Il populismo attecchisce dove c'è un atteggiamento passivo. Quindi, stiamo continuando a rafforzare i legami tra persone impegnate proprio nella cittadinanza attiva": parola di Mattia Santori, uno dei quattro fondatori del movimento che, intervistato dall'Agi, ha spiegato il senso del progetto "Sardine dell'Appennino", parte dell'offensiva anti-sovranista in corso fino al 26 gennaio, data delle elezioni regionali in Emilia Romagna e in Calabria. Dunque, ancora nelle piazze a 'tallonare' Matteo Salvini e, al contempo, incontri nei piccoli paesi di montagna e di collina per riempire spazi a lungo rimasti vuoti: questa la strategia al centro della cosiddetta fase due emiliana, ovvero battere palmo a palmo il territorio di riferimento fino alle urne.