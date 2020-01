Puglia, Emiliano: "Non ci facciamo scegliere i candidati da Roma"

"Noi non ci facciamo scegliere i candidati da Roma o da Milano, non li sceglie un leader piuttosto che un altro, non c'è un confronto tra le forze politiche come se la Puglia e i pugliesi non contassero nulla, ma c'è un confronto tra i cittadini pugliesi che decidono chi sarà il loro presidente anche attraverso le primarie". Lo ha detto questa sera il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, in due distinti incontri a Taranto e Brindisi con il popolo del centrosinistra e gli amministratori locali in vista delle primarie del 12 gennaio con le quali il centrosinistra designerà il suo candidato presidente.



"Sarebbe stato assurdo - ha detto Emiliano - che il presidente in carica si fosse autocandidato, un gesto di arroganza che ho voluto assolutamente evitare. Io ho chiesto le primarie, ho avuto anche la fortuna che ci siano state delle persone, che ringrazio, che hanno deciso di partecipare alle primarie, ma il 12 gennaio bisogna andare a votare. Perché questo strumento delle primarie va custodito, altrimenti - ha aggiunto Emiliano - succede come succede al centrodestra, dove non riescono a sbloccare la situazione perché Salvini, Meloni e Berlusconi non si mettono d'accordo. Ma la Puglia decide da sola, non ha bisogno di far decidere a Salvini, Meloni e Berlusconi chi deve essere il presidente".