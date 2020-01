Libia, l'Egitto mostra i muscoli con un'esercitazione aeronavale

L'Egitto ha compiuto una "maxi esercitazione della Marina militare" sulla costa del Mediterraneo a cui hanno partecipato decine di mezzi e centinaia di uomini. Si tratta di un chiaro segnale per Ankara che nei giorni scorsi ha approvato l'invio delle truppe a Tripoli, scatenando l'ira del Cairo.



"Le forze navali egiziane hanno effettuato un'enorme esercitazione di mare e di terra in una delle regioni del Mediterraneo, con la partecipazione della portaelicotteri, la Mistral "Gamal Abdel Nasser" e del suo gruppo di combattimento, ha spiegato il portavoce militare delle forze armate, il colonnello Tamer Al-Rifai. La portaelicotteri ha navigato con un gruppo di combattimento composto dalle fregate Go Wind e Berry e da navi missilistiche (Soliman Ezzat), oltre a un moderno sottomarino tedesco (modello 209) e un certo numero di unità antisommergibile, più elementi delle forze speciali marine, sempre secondo la pagina ufficiale del portavoce militare delle forze armate egiziane.



All'esercitazione ha partecipato anche l'Aeronautica Militare, con i moderni elicotteri Kamov, e con Apache e caccia F-16, oltre ai Chinook. Hanno preso parte alla dimostrazione anche alcuni paracadutisti e membri delle forze speciali che hanno combattuto nel Sinai.