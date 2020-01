Soleimani: grande folla alla processione funebre ad Ahvaz, in Iran

Un fiume umano si è riversato per le strade della città sud-occidentale iraniana di Ahvaz per una processione funebre in onore del generale Qassem Soleimani, ucciso in un raid Usa a Baghdad. Secondo quanto riferito dall'agenzia Isna, all'alba sono arrivati all'aeroporto internazionale della città i resti del generale e dei miliziani uccisi. Nel pomeriggio saranno trasportati nella città santa di Mashhad, dove si terrà un'altra cerimonia funebre. "Morte all'America", lo slogan scandito dalla folla.