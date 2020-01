Kenya, respinto attacco jihadista a base militare USA

Miliziani del gruppo qaedista somalo Al-Shabaab hanno lanciato un attacco contro una base militare usata da forze Usa e keniane nella contea di Lamu, nel Sud-Est del Kenya. "Hanno attaccato la pista di atterraggio di Manda a Lamu, che si trova proprio accanto al campo militare che ospita soldati di molti Paesi tra cui il Kenya e gli Stati Uniti", ha riferito una fonte militare alla Reuters. Secondo la polizia di Lamu l'attacco è stato respinto.



I combattenti, ha aggiunto la fonte militare, hanno cercato di penetrare nella base dalla pista di atterraggio. Al Shabaab ha già rivendicato l'attacco: "Un gruppo di élite di soldati della" Martirdom Brigade "di Harakat Al-Shabaab Al Mujahideen ha lanciato un audace raid all'alba contro una base navale statunitense conosciuta come "Camp Simba" nella contea di Lamu, in Kenya.



La base - continua la rivendicazione, riportata dal New York Times - ospita centinaia di persone tra personale sanitario americano e soldati keniani e funge ed è una delle tante basi per la crociata americana contro l'Islam nella regione". La polizia keniaia ha precisato che "è ancora in corso un'operazione di sicurezza", senza aggiungere dettagli su eventuali vittime, per accertare se ci sono miliziani all'interno.