Trump: "Se l'Iran ci colpisce abbiamo nel mirino 52 loro siti"

"Questo serva da avviso, se l'Iran colpisce qualche americano o obiettivi americani, abbiamo nel mirino 52 siti iraniani (che rappresentano i 52 ostaggi americani presi dall'Iran molti anni fa), alcuni a un livello molto alto e importante per l'Iran e la cultura iraniana, e quegli obiettivi e l'Iran stesso saranno colpiti molto velocemente e molto duramente. Gli Stati Uniti non vogliono più minacce!". Lo scrive su Twitter il presidente americano Donald Trump.



"L'Iran sta parlando in modo molto audace di prendere di mira alcuni obiettivi statunitensi come vendetta per aver liberato il mondo dal loro leader terrorista che aveva appena ucciso un americano e ferito gravemente molti altri, per non parlare di tutte le persone che aveva ucciso durante la sua vita, incluso di recente centinaia di manifestanti iraniani. Stava attaccando la nostra ambasciata e si stava preparando per ulteriori azioni in altre località. L'Iran non è stato altro che problemi per molti anni", rimarca Trump.