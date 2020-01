Giunge in windsurf dalla Tunisia dopo una traversata di 70 km: clandestino o campione?

E' arrivato a Pantelleria in windsurf partendo da Kelibia, in Tunisia. Hamza Elawras, giovane tunisino, ha percorso oltre 70 km in mare sulla tavola e ha documentato il suo viaggio per mare con foto e video fatti col telefonino.

Ciò che non è chiaro è se il giovane abbia fatto la traversata del Canale di Sicilia solo per un’impresa sportiva o per entrare clandestinamente in Italia. All'arrivo i militari hanno tentato di identificarlo ma avendolo trovato senza documenti hanno trasmesso la pratica alla questura al fine di verificare la portata del caso e disporre conseguentemente il rimpatrio del giovane.

Giusto così qualora si accertasse essersi trattato del viaggio di un migrante e non di un'impresa sportiva. Però, la domanda nasce spontanea: a Pantelleria giungono gommoni e barconi carichi di migranti, perché non rimpatriare anche quelli?