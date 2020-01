A 9 e 10 anni gestivano bar abusivo con sala giochi: denunciati padre e fratello

I serrati controlli della Polizia di Stato di Catania hanno consentito di accertare numerose attività commerciali totalmente abusive. Tra di esse spicca un caso a dir poco clamoroso: un bar di fatto gestito da due bambini di appena nove e dieci anni. Era situato nel quartiere di Librino e possedeva anche una sala giochi e una rivendita di fuochi d'artificio.

Il padre e il fratello maggiorenne dei due bambini sono stati denunciati per vendita e cessione di fuochi d’artificio a minori di 18 anni, invasione di edifici e terreni pubblici, sfruttamento del lavoro minorile, mancanza della tabella dei giochi proibiti, frode alimentare. Soltanto il padre, in quanto esercente la potestà genitoriale, è stato deferito all'Autorità giudiziaria anche per accensione di fuochi d’artificio in luogo pubblico senza autorizzazione.

Gli agenti hanno accertato che i due bambini servivano bevande alcoliche agli avventori del bar e gestivano la cassa, la sala giochi e la vendita di fuochi vietati ai minori di 18 anni, lavorando, tra l’altro, in luoghi non salubri e non sicuri.