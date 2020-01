Iran, il fisico: "Ora gli Ayatollah corrono verso la bomba"

"Arricchire senza limiti vuol dire solo che si vuole avere il combustibile per un impiego militare dell'uranio", ovvero una bomba atomica, che però non sarà pronta prima di qualche mese. Lo ha spiegato Emilio Santoro, fisico che ha diretto per anni il reattore di ricerca dell'Enea a la Casaccia. "Gli accordi internazionali - ha spiegato Santoro - avevano faticosamente definito una serie di limiti per un utilizzo esclusivamente civile delle tecnologie nucleari. Ora, con questa dichiarazione, l'Iran sembra voler superare questi limiti e avventurarsi sulla strada di un impiego militare delle sue installazioni nucleari".



Il punto dirimente è proprio legato all'arricchimento dell'uranio. Per avere una reazione nucleare occorre avere un particolare tipo di isotopo di uranio, l'Uranio 235. In natura questo isotopo è molto raro e si trova con una percentuale pari a circa lo 0,7 per cento. "Per avere combustibile idoneo ad alimentare un reattore nucleare che produce energia elettrica, come quello che era previsto dagli accordi con l'Iran, l'UE e dal quale Trump ha deciso di uscire - ha spiegato Santoro - occorre avere uranio arricchito con percentuali che oscillano tra il 2 e il 3 per cento". Per raggiungere questa soglia sono disponibili diverse tecnologie, ma proprio la scelta di queste opzioni è stata al centro di negoziati molto serrati tra gli americani e gli iraniani.



"Sono tecnologie molto complesse - ha detto Santoro - che non credo siano nella disponibilita' degli iraniani". Se pero' questo e' lo scenario e' difficile pensare che gli Stati Uniti non intervengano per impedire questo esito. "Credo che Trump - ha concluso Santoro - non gli farà mettere neanche le chiavi nel cruscotto".