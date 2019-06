Giorgetti torna a Lumezzane per Facchini: “Vincere il 9 giugno per rilanciare la città”

Ha fatto di tutto per esserci, nonostante la situazione tra le fila del Governo nazionale non fosse esattamente delle più tranquille. Giancarlo Giorgetti, Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio e braccio destro di Matteo Salvini, è tornato a Lumezzane per ribadire il sostegno della Lega a Josehf Facchini, candidato Sindaco del carroccio sostenuto dal centrodestra locale.



“Lumezzane deve tornare grande e per farlo c’è bisogno di un Sindaco come Josehf Facchini, che sono sicuro dal 9 giugno in avanti si darà da fare per riportare questo territorio nella posizione che merita”.



Una visita in puro stile leghista, sotto il gazebo che da anni la sezione locale organizza con cadenza regolare per ascoltare e vivere il territorio. Attività politica tra la gente e militanza attiva a prescindere dal ruolo istituzionale ricoperto, questo insegna la Lega e questo ha fatto lo stesso Giorgetti mentre accompagnava il candidato Sindaco Facchini per le diramazioni del mercato.



Degno di nota il siparietto con la madre di Josehf, a cui Giorgetti dedica un ricordo personale: “Quando incontro le mamme dei candidati penso alla mia mamma che non voleva io facessi questa vita, tutte le volte che torno da Roma sempre a dirmi «te l’avevo detto». Comunque signora complimenti, il suo ragazzo è davvero bravissimo”.



La visita del Sottosegretario è stata pubblicata in diretta Facebook sui canali social del candidato Sindaco Facchini, suddivisa in due diverse parti.



