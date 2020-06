Csm, Ermini: "Le toghe rispondano solo alla legge"

"Ci vuole una rivoluzione culturale. Chi entra nel Csm deve tagliare il cordone ombelicale con il passato, come accade per la Consulta". Lo afferma il vicepresidente del Consiglio superiore della Magistratura, David Ermini, in un'intervista a La Stampa. Nella riforma, afferma, "va salvaguardato l`autogoverno della magistratura, ma soprattutto l`autonomia della giurisdizione, di cui sono parti fondamentali anche gli avvocati e i professori del diritto. È un cardine della democrazia, lo prevede la Costituzione, ed è un architrave del nostro sistema istituzionale".



Allo stesso tempo, prosegue Ermini, serve "interrompere il meccanismo delle cosiddette porte girevoli. Se un magistrato decide di scendere in politica, poi non può tornare indietro come nulla fosse". Poi "vanno scollegate le correnti dal Consiglio superiore. Noi siamo stati votati dopo essere stati designati da un gruppo parlamentare o anche da una corrente, non mi scandalizzo, ma subito dopo bisogna dimenticarsene".



Quindi "come è per i giudici della Corte costituzionale. Una volta eletti, si deve rispondere solo alla legge, alla Costituzione e al Presidente della Repubblica. E ciò a salvaguardia proprio dell'autonomia e dell'indipendenza della magistratura".