Venezuela, l'anti-Maduro ha trovato rifugio nell'ambasciata francese

Il leader dell'opposizione venezuelana Juan Guaidó si trova nell'ambasciata francese a Caracas. Lo ha affermato il ministro degli esteri venezuelano Jorge Arreaza, secondo quanto riferisce l'agenzia AFP, dopo che il presidente Maduro aveva lasciato intendere tre giorni fa che Guaido si era rifugiato in una rappresentanza diplomatica. "Non possiamo entrare nei locali di un'ambasciata di nessun Paese", ha detto, "per compiere un arresto con la forza".



Perseguitato dalla dittatura comunista di Maduro, il 23 gennaio 2019, nel corso di una manifestazione in piazza contro l'esecutivo di Sinistra, Guaidó aveva giurato sulla Costituzione come presidente pro tempore del Venezuela dopo essere stato eletto dall'Assemblea Nazionale, affermando la costituzione di un governo provvisorio. Autoproclamandosi presidente si era appellato all'articolo 233 della Costituzione venezuelana, la quale afferma che in caso di vuoto di potere il presidente dell'Assemblea Nazionale è eleggibile come presidente ad interim. Questo, per contestare le elezioni farsa che avevano lasciato al potere il dittatore rosso.



Il 28 marzo 2019 il governo del presidente Maduro revocava a Guaidó l'incarico di presidente dell'Assemblea nazionale, inabilitandolo per 15 anni dall'esercitare un qualsiasi incarico pubblico. Guaidó non riconobbe però la decisione, ritenendola illegittima ed incostituzionale e decise di sparire, temendo che gli facessero la pelle. Ora si è scoperto dove ha trovato asilo politico.