Fase 3, Meloni: "Ponti al dialogo ma in streaming e senza amenità"

Fratelli d'Italia è pronta a dialogare con il governo sulla Fase 3 ma in streaming e a condizione che "sparisce tutto quello che non c'entra col rilancio". Lo afferma la leader Giorgia Meloni in un'intervista al Corriere della Sera. "Al netto del fatto che considero ridicolo che il premier si presenti per dire quello che "farà" mentre la gente sta ancora aspettando i soldi che aveva promesso due mesi fa", dice, "mi sembra solo un gettare la palla in avanti. Vogliono dialogare? Bene, ecco le due condizioni. Sparisce tutto quello che non c'entra con il rilancio: poltrone, consulenze, amenità, bonus inutili. E le riunioni tra governo e opposizione le facciamo in streaming, così gli italiani potranno giudicare. Ci stanno? I signori del M5S, che tanto amavano la trasparenza, guarda caso adesso dicono di no...".



Alla domanda se in centrodestra sia ancora una coalizione risponde: "Abbiamo sempre avuto accenti diversi, non siamo un partito unico, ma è una ricchezza. E lo è perché, se andassimo al governo, avremmo un programma comune e compatibile, perché condividiamo la stessa visione del mondo". In questo senso andare divisi alle regionali "Sarebbe un errore, ma le coalizioni sono unite se si rispetta la parola data. Noi l`abbiamo sempre fatto, ce lo aspettiamo dagli altri".



Sulle polemiche seguite alla manifestazione del 2 giugno commenta: "C'è un clima liberticida, una deriva preoccupante. Si vuole mettere a tacere il centrodestra. Ed è controproducente, perché la rabbia nel Paese è reale, può esplodere da un momento all'altro, e se a incanalarla in modo democratico c'è l'opposizione è un bene, non un pericolo".