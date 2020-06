Omicidio Floyd, il Minnesota chiede il test covid a chi ha manifestato

Il governatore del Minnesota, Tim Walz, ha chiesto che tutti i manifestanti che sono scesi in piazza per l'uccisione di George Floyd realizzino il test per verificare se hanno contratto il coronavirus. ''Tutti coloro che hanno manifestato devono fare il test per il Covid-19'', ha dichiarato Walz su Twitter, allegando informazioni fornite dal Dipartimento della Salute del Minnesota su come effettuare l'esame diagnostico in zona.



''Se pensate di essere stati esposti, fate un test cinque giorni dopo l'evento'' che può aver portato al contagio. ''Se il test sarà negativo, fate un'altra prova 14 giorni dopo l'evento. Se cominciate a manifestare sintomi, fate un test immediatamente'', ha aggiunto Walz. Parlando delle manifestazioni, il governatore ha detto di essere ''profondamente preoccupato per questo tipo di eventi. Vedremo un aumento di casi di Covid-19. E' inevitabile''. Ma visto che analoghe preoccupazioni non sono state espresse quando il presidente Trump ha costretto tutti a tornare al lavoro, pronto a sacrificare le persone in nome del dio denaro, viene da pensare che sia solo una ritorsione di una classe politica che mostra il suo vero volto, quello razzista.



E così, da una parte la Sinistra americana cavalca il malcontento montante, causato dalla crisi, dalla recessione USA, dal covid e strumentalizza la morte di George Floyd, dall'altra i repubblicani mostrano il lato peggiore di sé stessi. Inizialmente avevamo appoggiato il presidente Trump, perché sembrava rappresentare un'opportunità per gli States messi in ginocchio dal filo-islamico Obama, ora dobbiamo ricrederci. L'amico (per modo di dire) di "Giuseppi" ha fatto le sue scelte. E non ci sono piaciute.