Sud Corea, covid è tornato e continua a contagiare

In Corea del Sud sono stati confermati altri 39 casi di Covid-19 nelle ultime 24 ore, portando a 11.668 i contagi registrati dalle autorità. Dei nuovi casi, cinque sono stati 'importati' dall'estero. Rispetto a ieri non sono state riportate nuove morti, mantenendo a 273 il numero delle vittime. La percentuale di guarigione è del 90 per cento, riferiscono le autorità, che dal 3 gennaio hanno condotto test su più di 990mila persone.