Omicidio Floyd, Los Angeles toglie il coprifuoco

Tolto il coprifuoco nella contea di Los Angeles, le manifestazioni contro l'uccisione di George Floyd si stanno svolgendo in maniera calma e ordinata. Lo sceriffo della contea di Los Angeles Alex Villaneuva (non a caso di origini straniere) ha spiegato in una nota: "Sulla base dell'attuale consapevolezza della situazione e del recente modello di azioni pacifiche da parte dei manifestanti, il dipartimento dello sceriffo della contea di Los Angeles non applicherà più il coprifuoco", ha scritto Villanueva. "Altre giurisdizioni sono libere di prendere le proprie decisioni".