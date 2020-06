Bersani: "Covid? Col Centrodestra al Governo non sarebbero bastati i cimiteri"

Il Centrodestra secondo Bersani? "Viene il dubbio che se avessero governato loro non sarebbero bastati i cimiteri". La frase choc è stata pronunciata dallo smacchiagiaguari nel salotto di Bianca Berlinguer, ed ha fatto prevedibilmente incazzare Salvini, Meloni e molti altri. "Dichiarazioni disgustose. A me sembra una dichiarazione di un cretino", replica attacca Salvini. "Ci sono 30mila morti e si scherza su questo. Davvero c'è qualcuno che non sta bene. Quando si fa polemica sui cimiteri, vuol dire che non stai bene". Calderoli pretende delle scuse ed il segretario della Lega Lombarda Salvini Premier, Paolo Grimoldi, commenta: "Per Pierluigi Bersani 'se ci fosse stato al Governo il centrodestra non sarebbero bastati i cimiteri?'. Ma perché i quasi 34mila morti accertati, probabilmente più di 40mila reali, con il suo centrosinistra al Governo non bastano per riempire i cimiteri? Che miseria umana, ecco come ha fatto il PD a perdere tutte le elezioni quando il segretario era uno così...".



"Non saperemo mai quanti morti avrebbe pianto l'Italia in caso di governo di centrodestra. Sappiamo però quanti ne sono deceduti col governo giallorosa: 33.601, almeno quelli certificati fino a oggi. Più di Francia, Spagna, Germania e via dicendo. E conosciamo cos'è successo con la mancata zona rossa in Val Seriana, con i ritardi nell'acquisto delle mascherine, con il caos dei respiratori o con quelle dirette tivù del premier che provocarono una fuga in massa dalla Lombardia. È tutto realmente successo. E in questo caso sì - ma per davvero - a volte i forni crematori non sono bastati", commenta il Giornale.it. E Giorgia Meloni twitta: "L'odio ideologico della sinistra non si ferma nemmeno davanti ai morti".



Ma il deputato di Leu non fa marcia indietro: "Chiaro che ho usato un'iperbole. Ma un ex ministro dell'interno che ridicolizza mascherine e distanziamento dopo che a pochi giorni dalla prima zona rossa chiedeva di aprire tutto si espone a un giudizio che, ripeto, per iperbole, confermo assolutamente".