Bergamo, la Lega punta su Stucchi

Contro un candidato forte come il sindaco uscente Giorgio Gori del Pd, la Lega a Bergamo ha candidato Giacomo Stucchi. Già presidente del Copasir, personaggio che non ama la ribalta mediatica e dunque forse non eccessivamente comunicativo ("il mio peggior difetto? Parlo poco", dice) , Stucchi, spiega chi lo conosce a fondo, "è uno che lavora bene" e molto. Scrupoloso e attivo, come molti bergamaschi. Un gran lavoratore.



In pratica la persona giusta per rimettere a posto le cose in una città importante quale il capoluogo orobico, ove i danni dell'immigrazione incontrollata (leggasi, accogliere tutti e poi mollarli a bighellonare in mezzo a una strada, facili preda della criminalità) sono sotto gli occhi di tutti. E dove ci sono molte criticità, come la necessità di una regolamentazione dei voli notturni di Orio al Serio che, senza nulla togliere all'importanza e alla centralità dell'aeroporto orobico, tolgono però il sonno a molti cittadini. "L’aeroporto produce ricchezza, ma il suo scopo non dev’essere quello di produrre utili, ma di avere uno sviluppo in armonia con il territorio. Se si sono raggiunti i limiti, è meglio fermarsi, ormai siamo oltre le esigenze della provincia di Bergamo. Serve una regia, che può essere affidata alla Regione. È bene fermarsi e riflettere. Ma con pragmatismo e concretezza,anche sulla questione della salute", ha dichiarato.



E poi c'è, fra le tante, anche la questione dei parcheggi: Stucchi chiede di liberare le strisce blu dal pagamento dal primo pomeriggio del sabato alla mattina del lunedì e di regolare la sosta con il disco orario. Vuole istituire anche in città i Vot, come a Torre Boldone, cioè quei Volontari osservatori del territorio che girano in gruppo per le vie della città, al calare della sera, per scovare malintenzionati e scoraggiare i ladri. E allargare l’ortomercato della Celadina nell’area dell’ex macello, spostando il luna park. Propone la chiusura definitiva di luoghi di culto abusivi mascherati da centro culturali, l'estensione fino alle 2 l’orario dei mezzi pubblici verso il centro e Città Alta, nei fine settimana d’estate, l'istituzione di controlli specifici alla stazione e nelle aree limitrofe per combattere il degrado, e l’eliminazione dello spaccio grazie all’attuazione delle politiche delle zone rosse, da cui tenere lontani criminali e spacciatori, la creazione di parcheggi rosa per le donne in gravidanza e la possibilità di modificare la linea T1 per garantire una maggiore sicurezza nelle intersezioni più pericolose.