Papa Francesco in Bulgaria scrive a Mattarella

"Nel momento in cui mi accingo a compiere la visita pastorale in Bulgaria e in Macedonia del Nord mosso dal vivo desiderio di incontrare i fratelli nella fede e gli abitanti di quelle nazioni mi è gradito rivolgere a lei signor Presidente e all'intero popolo italiano l'espressione del mio beneaugurante saluto che accompagno con cordiali auspici di serenità e concordia". Così Papa Francesco in un telegramma indirizzato al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della partenza per la visita apostolica in Bulgaria e Macedonia del Nord.