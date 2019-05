Enrica Perucchietti al Salone del Libro di Torino

Appuntamento imperdibile domenica 12 maggio alle 14.30 al Salone del Libro di Torino. Presso la Sala Avorio la brava e coraggiosa giornalista torinese Enrica Perucchietti presenterà il suo ultimo libro Cyberuomo (Arianna Editrice).



"Si parlerà di Intelligenza Artificiale, chip sottocutanei, clonazione, tecnosesso, trasferimento della mente, supersoldati. E si conosceranno le ricerche e gli obiettivi nel campo del post umano e molto altro ancora! Avrò il piacere di essere nuovamente affiancata dall'amico Marco Castelli, in veste di moderatore", fa sapere la giornalista. Siete tutti invitati, un'occasione da non perdere per conoscere una delle più coraggiose divulgatrici non schierate, voce libera dell'informazione, della nostra epoca.