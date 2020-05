Ratzinger avverte chiesa e società: "Nozze gay e aborto segni dell'anticristo"

"Cento anni fa tutti avrebbero considerato assurdo parlare di un matrimonio omosessuale. Mentre oggi si è scomunicati dalla società se ci si oppone. E lo stesso vale per l’aborto e la creazione di esseri umani in laboratorio. La società moderna è nel mezzo della formulazione di un credo anticristiano e se uno si oppone viene punito dalla società con la scomunica. La paura di questo potere spirituale dell’Anticristo è più che naturale e ha bisogno dell’aiuto delle preghiere da parte della Chiesa universale per resistere".



Il papa emerito Joseph Ratzinger torna a farsi sentire e mette in guardia la Chiesa e la società contemporanea paragonando il "matrimonio omosessuale" e l'"aborto" al "potere spirituale dell’Anticristo". Le parole di Ratzinger sono riportate in appendice alla biografia di mille pagine, Ein Leben, scritta dal suo amico giornalista Peter Seewald, appena pubblicata in Germania.