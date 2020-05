Nigeria: a Kano decine morti "misteriose" da coronavirus

L'elevato numero di decessi "misteriosi" registrati negli ultimi giorni a Kano, nel nord della Nigeria, è legato alla pandemia di Covid-19. Lo hanno reso noto le autorità sanitaria dopo una prima indagine preliminare sul caso. Gli operatori dei cimiteri avevano riferito di decine di tumulazioni al giorno per morti non chiare.



Una equipe locale contro il Covid-19, dopo aver condotto indagini porta a porta e intervistato i parenti in lutto, ha indicato nel coronavirus il probabile responsabile. "Con il rapporto preliminare, la maggior parte delle morti registrate di recente, e i test effettuati, indicavano che il coronavirus è la causa", ha detto il capo squadra Nasiru Sani Gwarzo ai giornalisti. "Anche se le morti di massa erano inizialmente correlate ad altri disturbi, il coronavirus è attualmente la principale causa dei decessi a Kano", ha dichiarato.