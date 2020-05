La Lombardia stanzia i soldi per la ripresa economica

“Regione Lombardia vara un vero e proprio piano Marshall per la Lombardia, approvato all'unanimità, che stanzia 3 miliardi per investimenti in opere pubbliche, tra cui 400 milioni agli Enti Locali che consentiranno di intervenire immediatamente nella manutenzione di scuole e strade e 10 milioni per la Sanità, parte dei quali a sostegno delle aziende riconvertite". Così ieri il consigliere regionale leghista Francesca Ceruti commenta l'approvazione in Consiglio regionale del progetto di legge 121 “Interventi per la ripresa economica”.





"Circa i 10 milioni per il comparto sanitario, in questi mesi attivamente impegnato ed esposto nella gestione dell'epidemia di coronavirus, si tratta di agevolazioni a fondo perduto per la produzione di dispositivi medici e di dispositivi di protezione individuale; Regione Lombardia stanzia poi 82 milioni per incrementare gli incentivi al personale delle aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale direttamente impiegato nelle attività di contrasto all’emergenza sanitaria", spiega Ceruti.





"Mentre a Roma il Governo promette e non mantiene", conclude Ceruti, "una volta di più Regione Lombardia dimostra tangibilmente la sua vicinanza al territorio e lo fa con i fatti, stanziando soldi veri, e non vane promesse o parole", conclude Ceruti.