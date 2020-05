Virus letale, a Cremona è polemica

"Nel rilasciare interviste ai giornali e nel postare proclami sui social, il sindaco di Cremona si arrampica sugli specchi. Non si capisce a quale "richiesta di Regione Lombardia" si sarebbe "opposto con forza" se, subito dopo, afferma che i pazienti covid dimessi dagli ospedali cremonesi sono stati trasferiti in "struttura separata e con organico indipendente". Perché tale procedura è proprio quanto previsto da una delibera regionale".



"Il Primo Cittadino ha dunque rispettato le indicazioni di Regione Lombardia. Eviti dunque di ergersi a don Chisciotte, se poi se la prende con i mulini a vento. Non vi è stata alcuna pressione da parte di Regione Lombardia ma solo il rispetto di una delibera. Galimberti non si attribuisca meriti che non ha". Così il consigliere regionale leghista Federico Lena replica al sindaco Gianluca Galimberti del Pd, che afferma di essersi opposto alla richiesta di spostare i pazienti covid dall’ospedale ad una Rsa di Cremona.