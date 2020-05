Campania, Salvini: "In Regione avete De Luca che provvede a tutti"

"In Regione Campania c'è De Luca che provvede a tutto e tutti". Il leader della Lega, Matteo Salvini, ha ironizzato così, ieri, chiudendo il suo intervento nella videoconferenza in diretta Facebook con i rappresentanti del mondo delle professioni della Campania.



"Siete in una botte di ferro e non avete bisogno di niente e nessuno", ha aggiunto, continuando nell'ironia, per poi sottolineare che la Lega "tiene alta l'attenzione a tutela delle categorie professionali, perché sapere che ci sono 14mila geometri o 30mila avvocati che hanno cliccato troppo tardi e non ci sono più bonus e budget per i 600 euro. E' una cosa che nessun paese civile può permettersi".