Simone Pillon: "come facevano i boss detenuti a sapere della possibile nomina di Di Matteo?"

Il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede torna nell'occhio del ciclone dopo le rivelazioni del pm Nino Di Matteo. Durante una puntata della trasmissione, Non è l'Arena, condotta da Massimo Giletti, il magistrato antimafia ha raccontato di essere stato contattato dal ministro grillino che gli avrebbe offerto la possibilità di guidare il dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, ma poi, nei giorni a seguire, il ministro avrebbe cambiato orientamento. Di fatto, Nino Di Matteo, non venne mai indicato alla guida del Dap, dipartimento sino a ieri invece guidato dal dimissionario Francesco Basentini, finito anche lui nelle polemiche per la questione delle numerose scarcerazioni di boss avvenute nei giorni scorsi. Nel corso della puntata, Nino Di Matteo ha anche rivelato il contenuto di alcune intercettazioni eseguite all'interno delle carceri in cui diversi criminali esprimevano disappunto e preoccupazione per una eventuale nomina di Nino Di Matteo a capo del Dap.





Un ruolo istituzionale, quello alla guida del Dap, delicatissimo in passato ricoperto da un altro importante magistrato antimafia, Sebastiano Ardita, oggi presidente della prima commissione del Consiglio superiore della magistratura e autore di numerosi libri volti a far luce su periodi bui come quelli della sospetta trattativa ma anche diretti a diffondere una reale, sincera e appassionata cultura antimafia.



Sulla questione, giunge anche una saggia riflessione dell'avvocato e senatore Simone Pillon, capogruppo della Lega in Commissione Giustizia: "Posso chiedere al ministro una cosetta semplice semplice? Come facevano i boss mafiosi detenuti a sapere che il dott. Di Matteo era in procinto di essere nominato a capo del DAP, visto che il ministro Bonafede ne aveva parlato riservatamente solo con lui? Penso - conclude Simone Pillon - basti questo a far dimettere chiunque".