USA, somma record per fronteggiare il coronavirus

Gli Usa hanno annunciato che intendono prendere a prestito una somma record di tre trilioni di dollari nel secondo trimestre del 2020 per fronteggiare la crisi economica dovuta al coronavirus. Lo riporta il sito web della Bbc. Il pacchetto di aiuti approntato rischierà però di far saltare il bilancio pubblico.



Si tratta di una somma più di cinque volte superiore al precedente record trimestrale, stabilito al culmine della crisi finanziaria del 2008. In tutto il 2019 gli Usa hanno preso a prestito 1,28 trilioni di dollari. Il debito pubblico totale degli Stati Uniti è ora vicino a 25 trilioni di dollari.