Conte, le gambe (delle donne)!

Caro premier Conte, si vede che sei un uomo e che ragioni da uomo. Anch'io ragiono da uomo ma parlo con la gente e ascolto le persone. E mi stupisce il fatto che, nonostante tante italiane si sdilinguiscano vedendoti in tv e ti mandino calienti messaggi via Facebook, delle donne - e non solo degli italiani in generale - dimostri di sapere poco. Certo, vivi in un palazzo di marmo e dei problemi reali, quelli della vita di tutti i giorni, sai poco. Magari hai anche persino chi va a farti la spesa. Sennò sapresti che, in tempi di coronavirus e di una segregazione in casa (due mesi senza poter andare ad esempio da un parrucchiere) che ha rischiato di renderci fisicamente simili agli uomini delle caverne, una delle emergenze che ha penalizzato il gentil sesso è stata l'impossibilità di poter comperare le calze da donna. Per colpa del tuo decreto.



Vedi, caro Conte, noi maschietti possiamo anche andare in giro con un bel buco nella calza, e nessuno avrà da dire. Anzi, i primi a fregarcene spesso siamo proprio noi. Ma le donne no. Per una donna è umiliante dover uscire con le calze rotte, magari se indossa una minigonna, magari se il buco nel collant è visibile. Perché così è sinonimo di sciatteria. E giustamente le donne ci tengono ad apparire in ordine. Ma i collant, per colpa tua, non li possono comprare. Perché rientrano in quella categoria di prodotti che, se indossati e poi restituiti, chissà mai che non trasmettano il virus letale.



Ammesso e non concesso che così sia. Perché scusa, sai, da due mesi a questa parte abbiamo sentito su tutti i canali i virologi nostrani (uomini semisconosciuti che hanno soppiantato nella ribalta master chef, calciatori e tronisti vari) dire tutto e il contrario di tutto, segno che le idee chiare non le hanno neanche loro. Ma senza essere un premio Nobel, se la paura è quella di spargere il virus comperando un paio di calze, sarebbe sufficiente venderle proibendone la resa. Chi le compra se le tiene. Punto e basta. E milioni di donne sarebbero felici. Posso capire che sia vietato vendere tutti quei cosmetici che spesso vengono provati, dai mascara ai rossetti, ma le calze? Anzi, come cantavano un dì le Kessler: "Ma le gambe?".



No, caro Conte, questo non è un articolo pruriginoso: non mi interessa se le gambe delle donne siano belle o brutte, dritte o storte, lunghe o corte. O se i collant siano sexy o contenitivi, a rete o sanitari. Voglio solo dimostrarti che hai messo in pista un team di 74 super-esperti e super-pagati che dei veri bisogni del popolo italiano (lavorare, esser pagati, vestirsi, svagarsi, aspirare a migliorare, vivere decorosamente) non sanno nulla. Perché se la logica è "lavora consuma crepa" noi non ci stiamo. Perché il rispetto della dignità di un essere umano può partire persino da un oggetto apparentemente insignificante quale un paio di calze. L'Unione Sovietica, che proibiva la vendita di collant perché "prodotto della decadente società occidentale" non c'è più. Conte e soci, per favore, scendete sulla Terra in mezzo a noi...