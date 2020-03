Virus letale, Gallera: "Il contagio cresce"

Coronavirus in crescita in Lombardia. Lo ha detto l'assessore al Welfare Giulio Gallera, a Buongiorno Regione su Rai 3, stamattina. Il politico lombardo ha parlato di un aumento "costante", pur sottolineando "il grande sforzo per evitare la diffusione del contagio. E dunque, a parte il procedimento è importante che rispettino uno stile di vita prudente (con poche uscite, distanza di sicurezza) non solo per gli over 65 ma per un periodo per tutti".