La polemica grillina...di lana caprina: Consiglio regionale itinerante

I luoghi delle Istituzioni (Palazzo Marino, Palazzo Pirelli, Palazzo Lombardia, solo per citare Milano) hanno un valore simbolico, oltrecché un'importanza politica: sono il segno dell'unità del paese, sono il segnale di conforto e sicurezza ai cittadini. Strano che qualcuno lo ignori e si inventi, stile circhi itineranti, bizzarre trasferte non si sa bene dove. A chi è venuta l'idea a dir poco originale? A chi della politica dimostra sempre scarsa considerazione, ai fondatori della cosiddetta "anti-politica", i Cinquestelle. Che vorrebbero le sedute di Palazzo Pirelli esternizzate. Pronta la replica della Maggioranza.



"Siamo contenti dell’attivismo dimostrato dal M5S, specie dal consigliere Violi, che vorrebbe convocare le commissioni consiliari del Pirellone in luoghi non ben precisati della Lombardia, ma ci sarebbe piaciuto vedere il medesimo impegno nel sollecitare il Premier, quantomeno a farsi vivo nella nostra Regione”. Questa la replica di Roberto Anelli, capogruppo della Lega in Consiglio regionale, in merito alla lettera del consigliere regionale Violi (M5S), relativa all’ipotesi di attività consiliare esterna.



“Troviamo molto strano – precisa Anelli – che in una fase come questa il Premier Conte non si sia nemmeno degnato di mettere piede in Lombardia, a far visita alle zone che vivono l’emergenza. Sarebbe preferibile che gli esponenti del Movimento 5 Stelle, al posto che dar libero sfogo alla loro insaziabile fame da comunicato stampa, sollecitassero il Presidente del Consiglio, espressione del loro partito ad un gesto concreto, quantomeno come segno di attenzione verso i cittadini lombardi”. Strano poi che i grillini, ossessionati come sono dalla tecnologia informatica, non abbiano semmai proposto di realizzare le sedute consiliari via Web...