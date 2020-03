Coronavirus: e adesso il Pd rogna pure per le mascherine

“Non c’è limite al peggio. I professionisti dello sciacallaggio politico non perdono occasione, neppure in un’emergenza così grande, per montare inutili polemiche sulla pelle di chi da 14 ormai giorni lavora incessantemente per contrastare l'emergenza coronavirus”. Così Roberto Anelli, capogruppo della Lega al Pirellone, replica ai consiglieri regionali Pietro Bussolati e Gian Antonio Girelli (PD).



“C’è chi, come la Regione, è in trincea con le sue strutture i suoi medici, gli infermieri, gli operatori della protezione civile, e chi pensa sia più utile inseguire finti scoop. La Regione sta lavorando senza fare calcoli politici o di parte, a partire dal suo presidente Fontana. Unica preoccupazione del governatore e di tutti quelli che lavorano con lui è che il sistema regga anche nell’emergenza”.



“Per quanto riguarda in particolare le mascherine, Regione Lombardia ha evidenziato che in periodi ‘normali’ ne servono 150mila all'anno che la Regione ovviamente garantisce. Con l'emergenza, solo per i medici e gli ospedali ne servono 150mila al giorno”. “Dal Governo ne sono arrivate dopo una settimana 40mila, quindi pochissime, per questo Regione Lombardia si è messa in pista sul mercato internazionale a cercarle. Non certo per il gusto di fare da soli. Tutto il resto è cattiveria e mancanza di responsabilità”.