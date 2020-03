I francesi ci sfottono per il virus? Leghista consegna una pizza al Consolato

Max Bastoni, consigliere regionale e comunale della Lega, ha consegnato ieri pomeriggio una pizza al Consolato Generale di Francia di Milano per protestare contro l’ennesima ironia macabra d’oltralpe contro l’Italia. “Una pizza, uno schiaffo rivolto metaforicamente ad un evidente pregiudizio che molti francesi, attraverso un non precisato diritto alla satira, iniettano nei media contro di noi.”



Max Bastoni precisa che le scuse dell’Ambasciata francese e di Canal+ per il video sulla pizza Coronavirus, in cui si vede un pizzaiolo preparare una pizza sulla quale tossisce e sputa muco, sono tardive e irricevibili. “Il video è ancora visibile sul web mentre gli autori dello spot pseudo-satirico son rimasti al loro posto.” Il Consolato francese ha respinto la pizza all’ingresso del consigliere leghista. “Niente da fare - ha commentato Bastoni - proprio non ce la fanno. Io la pizza la mangio come tutti i prodotti gastronomici Made in Italy. Ma la satira francese non la digerisco affatto.”