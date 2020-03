Coronavirus: 3.296 malati e 148 morti

Sono 3.296 i malati per coronavirus in Italia, con un incremento di 590 persone in più rispetto a ieri e 148 i morti, 41 in più. Il nuovo dato è stato fornito dal commissario Angelo Borrelli nel corso della conferenza stampa alla Protezione Civile. "Oggi abbiamo 41 persone decedute per un totale di 148 deceduti in tutta Italia. Sono 98 in Lombardia, 30 in Emilia Romagna, 10 in Veneto, 4 nelle Marche, 2 in Piemonte, 3 in Liguria, 1 in Puglia", ha detto.