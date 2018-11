Manovra, il Governo decide la "linea trumpiana" con la Ue

Un nuovo vertice, forse mercoledì. Per perfezionare la risposta a Bruxelles sulla manovra, il premier Giuseppe Conte e il ministro Giovanni Tria, dovranno incontrare Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Contatti ne hanno avuti già nel weekend, in preparazione dell'Eurogruppo dove Tria è atteso lunedì.



Ma i vicepremier tengono per ora ferma la posizione: rivendicare la linea "trumpiana" (nel senso di "espansiva") della manovra e insieme rassicurare che il 2,4% è il tetto massimo di deficit che l'Italia si impegna a non superare. Evitare altri scossoni forti è la priorità di M5s e Lega, per portare a casa la manovra e - da definire il come e il quando - le misure su pensioni e reddito di cittadinanza.