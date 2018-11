Paese spopolato, case in vendita a 1 euro

Il paese si spopola sempre più ed il sindaco, con lo scopo anche di rivitalizzare il centro storico e l'economia del territorio, decide di acquisire al patrimonio del Comune le case abbandonate e di metterle in vendita a giovani coppie al prezzo simbolico di un euro. Succede a Tarsia, centro del cosentino di poco più di duemila abitanti.



"Abbiamo censito - dice il sindaco, Roberto Ameruso - gli immobili abbandonati. Al momento ne abbiamo contati una ventina e la gran parte sono di proprietà di persone che non hanno più interesse a tenerle perché vivono da tempo lontano dalla Calabria. Abbiamo stilato un Regolamento per acquisire queste case al patrimonio comunale. Il passaggio successivo sarà l'approvazione di un bando rivolto alle giovani coppie".



"Stiamo valutando anche la possibilità di evitare agli acquirenti le spese notarili, con una cessione a titolo gratuito degli immobili. Ci sono già coppie interessate e proprietari disposti a cedere gratuitamente i loro immobili", ha detto.