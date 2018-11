Reggio Calabria, torrenti in piena, auto trascinate

Piogge intense domenica in tutta la Calabria, ed in modo particolare in provincia di Reggio, sia nella zona tirrenica che in quella jonica, ed in quelle di Vibo Valentia e di Catanzaro. A Bagaladi, nel reggino, è esondato il torrente "Prisco" trascinando per alcune centinaia di metri alcune auto parcheggiate senza persone a bordo. I vigili del fuoco ed il personale della Protezione civile hanno soccorso e messo in sicurezza tre nuclei familiari che erano rimasti bloccati in case isolate.



A Gioia Tauro viene tenuto sotto controllo il torrente "Budello", che si è ingrossato. A Drapia, nel vibonese, è stato interrotto il transito su un ponte, lungo una strada provinciale, per l'ingrossamento del torrente sottostante.



L'evolversi della situazione viene monitorato costantemente dalla Protezione civile regionale, pronto ad intervenire per fronteggiare eventuali situazioni di emergenza.