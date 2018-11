Gestiva il supermarket degli stupefacenti, un arresto nell'Imperiese

I Carabinieri di Diano Marina con i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno arrestato domenica un imperiese ritenuto responsabile di coltivazione, produzione e spaccio di sostanze stupefacenti.



Durante la perquisizione i carabinieri hanno trovato un vero e proprio supermercato dello stupefacente: dieci piante di marijuana (in fase di coltivazione in serra idroponica), 240 gr. circa di hashish, 23 grammi di cocaina e 5 grammi di sostanza in pasticche e polvere di exstasy oltre a materiale per taglio, pesatura e confezionamento. L'arrestato è stato trasferito al carcere di Imperia.