Bonino: "Il Decreto sicurezza? Crudele con gli immigrati"

Emma Bonino ha confermato la sua contrarietà al decreto sicurezza e immigrazione, un provvedimento a suo giudizio "inutilmente crudele verso i migranti e verso di noi, frutto di un clima della paura nutrito ad arte". Intervenendo in aula al Senato, l'esponente radicale è tornata a menarla con il "clima di intolleranza" che, a suo dire, "ormai vediamo sui treni, nei luoghi pubblici e nei bar".



"Rispondete piuttosto alla domanda su cosa volete fare con questi 500mila di irregolari presenti in Italia e non mi raccontate più che li volete rimandare al loro Paese perché non è possibile", ha poi incalzato la senatrice di +Europa rivolgendosi al governo.



"Questi 500mila regolari non si possono espellere perché servono accordo bilaterali e noi ne abbiamo 4, con Tunisia, Marocco, Egitto e Nigeria". "Questo dl aumenta l'esercito di irregolari perché finire con accoglienza dello Sprar aumenta gli irregolari", ha concluso. Accordi bilaterali? Basta non farli sbarcare, altro che accoglierli a braccia aperte...