Macron aumenta la benzina, i francesi lo mandano affa...

In Francia cresce il malcontento popolare per l'annunciato aumento dei prezzi dei carburanti in vigore dal 1 gennaio 2019. Lo sfogo di un automobilista, con un video postato sui Social, è già stato rilanciato da milioni di utenti mentre decine di migliaia di francesi hanno firmato petizioni contro il provvedimento governativo. Per il 78% dei francesi è giustificata la manifestazione nazionale indetta per il 17 novembre, giorno in cui gli automobilisti bloccheranno le strade.



"L'aumento delle tasse sul carburante del 1 gennaio non sarà sospeso", ha ribadito oggi il ministro dell'Economia Bruno Le Maire all'emittente Bfmtv. Il governo francese ha varato una politica di aumento dei prezzi del carburante, che sarà rafforzata dal 2019, di sei centesimi per il diesel e tre centesimi per la benzina fino al 2022, con l'obiettivo di rendere meno costosa la benzina rispetto al diesel, più inquinante.



Sulla polemica è intervenuto persino il presidente, ma è stato peggio. "Mi assumo del tutto il fatto che la tassazione del diesel sia allineata su quella del carburante. Preferisco tassare il carburante piuttosto che il lavoro", ha dichiarato Emmanuel Macron in un'intervista al gruppo editoriale Ebra. E i social lo han coperto di insulti...