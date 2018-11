Manovra, Moscovici: "Nessuna decisione presa"

La Commissione europea "aspetta una risposta dal governo italiano, spero e credo che avremo un nuovo progetto di bilancio da parte dell'Italia entro il 13 novembre". Lo dice il commissario Ue agli Affari economici, Pierre Moscovici arrivando all'Eurogruppo e precisando che "c'è una procedura, ci sono dei passi da compiere ma nessuna decisione è stata ancora presa".



"Rispettiamo le procedure e non saltiamo alle conclusioni, siamo parte della stessa struttura che è l'Unione europea", ha aggiunto Moscovici che ha incontrato il ministro dell'Economia, Giovanni Tria; "continuiamo a dialogare: l'ipotesi che sia già stata presa una decisione sull'Italia è falsa".



"Siamo sempre in discussione e in contatto con Tria, anche lui è nello spirito del dialogo con la Commissione, vuole che l'Italia resti pienamente al centro della zona euro", ha detto.