Renzi sfiducia Conte che...non molla

"Ma a chi volete che importi del destino personale di Giuseppe Conte? Chi se ne frega di Conte. Parole di Matteo Renzi, nero su bianco sul Corriere della Sera. Qualcuno mi spiega come fa un Governo sfiduciato pubblicamente da uno dei leader che lo sostengono ad andare avanti? Questo Esecutivo ha contro i cittadini, come dimostra il voto plebiscitario dell’Umbria, ha contro tutti i governatori delle Regioni di centrodestra, ormai ha contro Renzi con la sua pattuglia di parlamentari". Lo dichiara il sen. Roberto Calderoli, vice presidente del Senato.



Che aggiunge: "Professor Conte un po’ di dignità, un po’ di orgoglio, non si faccia mettere alla berlina ogni giorno, non faccia le figuracce di un Mario Monti, si dimetta e torni a insegnare, lei che un lavoro lo ha, e vedrà che saranno i cittadini con il loro voto e a ridimensionare Renzi e a costringerlo a trovarsi un lavoro per la prima volta nella sua vita...".